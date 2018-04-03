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В Калининграде судят водителя, пытавшегося подкупить инспектора ДПС
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В Калининграде судят водителя, пытавшегося подкупить инспектора ДПС 

АиФ 45 минут назад
Фото: АиФ
В Калининградской области начинается суд над водителем, пытавшимся подкупить инспектора ДПС, сообщили в региональном управлении следственного комитета.
Взятку полицейскому предложил нетрезвый мужчина, машину которого наряд ДПС остановил на улице Советска накануне нового года. По предварительным данным, мужчина попытался «договориться» и, чтобы избежать наказания, предложил инспектору 20 тысяч рублей. При этом половину суммы он готов был отдать сразу, оставшиеся — сразу после того, как инспектор отпустит его без составления протокола.
Но сотрудник ГИБДД на уговоры не согласился и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.
«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал себя виновным в совершении указанного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном комитете.
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