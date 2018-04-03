В Калининграде судят водителя, пытавшегося подкупить инспектора ДПС

Взятку полицейскому предложил нетрезвый мужчина, машину которого наряд ДПС остановил на улице Советска накануне нового года. По предварительным данным, мужчина попытался «договориться» и, чтобы избежать наказания, предложил инспектору 20 тысяч рублей. При этом половину суммы он готов был отдать сразу, оставшиеся — сразу после того, как инспектор отпустит его без составления протокола.

Но сотрудник ГИБДД на уговоры не согласился и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть.

«В ходе предварительного следствия обвиняемый признал себя виновным в совершении указанного преступления. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в следственном комитете.