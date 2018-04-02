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В Бузулуке бизнесмен и инспектор ДПС заплатят 900 тысяч за взятку
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В Бузулуке бизнесмен и инспектор ДПС заплатят 900 тысяч за взятку 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Бузулуке суд признал самарское ООО «Парма-ТЭК» виновным в административном правонарушении по статье «Незаконная передача от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение бездействия в интересах данного юридического лица».
Фирма выплатит 500 тысяч рублей за то, что в апреле 2016 года замдиректора организации заплатил 20 тысяч рублей инспектору ДПС за беспрепятственный проезд машин фирмы по трассам Бузулука и Бузулукского района.
Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Кстати, ранее сотрудник ДПС был признан судом виновным в получении взятки. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей. Также он 3 года не может работать в органах МВД.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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