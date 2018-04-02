В Бузулуке бизнесмен и инспектор ДПС заплатят 900 тысяч за взятку

В Бузулуке суд признал самарское ООО «Парма-ТЭК» виновным в административном правонарушении по статье «Незаконная передача от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение бездействия в интересах данного юридического лица». Фирма выплатит 500 тысяч рублей за то, что в апреле 2016 года замдиректора организации заплатил 20 тысяч рублей инспектору ДПС за беспрепятственный проезд машин фирмы по трассам Бузулука и Бузулукского района. Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Кстати, ранее сотрудник ДПС был признан судом виновным в получении взятки. Его оштрафовали на 400 тысяч рублей. Также он 3 года не может работать в органах МВД Приговор суда в законную силу не вступил.