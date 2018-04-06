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Сотрудники ДПС оперативно задержали на трассе «Дон» в Липецкой области неадекватного водителя
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Сотрудники ДПС оперативно задержали на трассе «Дон» в Липецкой области неадекватного водителя 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 6 апреля 2018
Фото: Москва24
В региональную Госавтоинспекцию обратился водитель Павел Черкасов с просьбой поощрить сотрудников ДПС отделения ГИБДД по Елецкому району капитана полиции Романа Архипова и лейтенанта полиции Константина Красова, задержавших автомобилиста, представлявшего угрозу другим участникам движения.
Первого апреля, примерно в 16:45 экипажу ДПС в составе капитана полиции Романа Архипова и лейтенанта полиции Константина Красова поступило сообщение о том, что на трассе «Дон» неизвестный, управляя автомобилем «Лада-Приора» пытается прижать к обочине и остановить другой автомобиль, при этом угрожает предметом, похожим на пистолет системы «Макаров».
Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали к месту происшествия, заметили автомобиль «Лада-Приора» и начали преследование. После остановки транспортного средства они задержали 22-летнего водителя, обнаружив на переднем пассажирском сиденье пневматический пистолет. Подозреваемый в совершении преступления был доставлен в ОМВД России по Елецкому району. По данному факту проводится расследование, по результатам которого будет определена мера ответственности.
Обратившийся в ГИБДД автомобилист Павел Черкасов, которому угрожал водитель «Лады» особо выделил профессионализм сотрудников Госавтоинспекции, указав, что «такую оперативность даже в сериалах не встречал».
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