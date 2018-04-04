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Пьяный водитель ударил ножом остановившего его инспектора ДПС. Видео
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Пьяный водитель ударил ножом остановившего его инспектора ДПС. Видео 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
С помощью ножа попытался доказать свою правоту остановленный пьяным за рулем житель Хвалынска, у которого инспекторы изъяли автомобиль, сообщила пресс-служба саратовского управления СКР. За холодное оружие сыпавший угрозами пенсионер схватился, когда дело дошло до эвакуации его Daewoo Nexia. Этот момент попал в объектив камеры регистратора.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль возле дома 42 по Пионерской улице, намереваясь лишь проверить документы у 63-летнего водителя, но тот повел себя агрессивно. На предложение пройти медосвидетельствование мужчина ответил категорическим отказом, а во время составления протокола то и дело пугал полицейских последствиями столь необдуманных действий.
Угрозы действия не возымели — эвакуатор уже был готов принять Daewoo, и тогда водитель выхватил из внутреннего кармана нож и со спины набросился на 34-летнего инспектора. Первый удар пришелся в шею, второй не достиг своей цели, поскольку на помощь коллеге пришел его напарник — он оттолкнул и скрутил агрессивного злоумышленника.
Уже в отделении выяснилось, что пенсионер ранее был судим за убийство. Теперь за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.
Получивший проникающую рану в шею лейтенант после оказания первой помощи отправился домой.
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