Пьяный водитель ударил ножом остановившего его инспектора ДПС. Видео

С помощью ножа попытался доказать свою правоту остановленный пьяным за рулем житель Хвалынска , у которого инспекторы изъяли автомобиль, сообщила пресс-служба саратовского управления СКР . За холодное оружие сыпавший угрозами пенсионер схватился, когда дело дошло до эвакуации его Daewoo Nexia. Этот момент попал в объектив камеры регистратора.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль возле дома 42 по Пионерской улице, намереваясь лишь проверить документы у 63-летнего водителя, но тот повел себя агрессивно. На предложение пройти медосвидетельствование мужчина ответил категорическим отказом, а во время составления протокола то и дело пугал полицейских последствиями столь необдуманных действий.

Угрозы действия не возымели — эвакуатор уже был готов принять Daewoo, и тогда водитель выхватил из внутреннего кармана нож и со спины набросился на 34-летнего инспектора. Первый удар пришелся в шею, второй не достиг своей цели, поскольку на помощь коллеге пришел его напарник — он оттолкнул и скрутил агрессивного злоумышленника.

Уже в отделении выяснилось, что пенсионер ранее был судим за убийство. Теперь за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Получивший проникающую рану в шею лейтенант после оказания первой помощи отправился домой.