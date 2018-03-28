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На полицейского из Нижнего, отпустившего пьяного водителя, завели дело
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На полицейского из Нижнего, отпустившего пьяного водителя, завели дело 

АиФ Нижний Новгород 46 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Против нижегородского полицейского, отпустившего пьяного водителя, возбудили уголовное дело. Его подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
По версии следствия, вечером 6 января наряд ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-21124». Водитель, по всем признакам, был нетрезв. Подозреваемый по базе данных установил, что нарушитель ранее уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Но по просьбе коллеги он отпустил нарушителя, хотя ему грозила административная и даже уголовная ответственность. Не было ни протокола, ни задержания автомобиля, ни направления на медосвидетельствование.
«Противоправные действия полицейского выявлены его же коллегами — сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ МВД по Нижегородской области. Инспектору ДПС предъявлено обвинение. Вину в инкриминируемом деянии он не признал», — сообщили в следственном комитете.
28 марта он отправлен под домашний арест. По данным ГУ МВД России по Нижегородской области, сотрудник уволен из органов внутренних дел.
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