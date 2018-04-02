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Бывшего Бузулукского инспектора ДПС осудили за коррупцию
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Бывшего Бузулукского инспектора ДПС осудили за коррупцию 

ProOren 42 минуты назад
Фото: ProOren
Накануне по итогам прокурорской проверки в Бузулуке прошло заседание по делу о коррупции.
Установлено, что в апреле 2016 года замдиректора ООО «Парма-ТЭК» (Самара) перевел на банковскую карту инспектора 20 тыс. рублей. За эту сумму бывший полицейский согласился обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей фирмы по дорогам города Бузулука Оренбургской области.
В результате мировой судья судебного признал организацию виновной в совершении коррупционного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.
Самому инспектору назначен штраф в 400 тыс. рублей. Суд лишил его права занимать должности на службе в органах МВД на 3 года.
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