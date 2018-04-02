Бывшего Бузулукского инспектора ДПС осудили за коррупцию

Накануне по итогам прокурорской проверки в Бузулуке прошло заседание по делу о коррупции.

Установлено, что в апреле 2016 года замдиректора ООО «Парма-ТЭК» ( Самара ) перевел на банковскую карту инспектора 20 тыс. рублей. За эту сумму бывший полицейский согласился обеспечить беспрепятственный проезд автомобилей фирмы по дорогам города Бузулука Оренбургской области

В результате мировой судья судебного признал организацию виновной в совершении коррупционного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.