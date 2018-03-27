На Кубани 24-летний парень ограбил и жестоко убил пенсионерку

Краснодар . 27 марта — Новая Кубань. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статьям «Разбой», «Убийство» и «Кража».

По версии следствия, в ночь на 9 июня 2017 года в станице Холмской в дом к 78-летней местной жительнице постучался ее 24-летний знакомый с просьбой дать ему воды. Перед этим парень специально обесточил дом пенсионерки и вооружился молотком с резиновым ударником из ее гаража. Когда пожилая дама открыла входную дверь, молодой человек проследовал с ней на кухню и там нанес хозяйке дома как минимум 7 ударов молотком по голове. От полученных ран пенсионерка скончалась. В это время подозреваемый похитил более 195 тысяч рублей и скрылся. Погибшую на следующий день обнаружил ее родственник. Он же обратился в правоохранительные органы

24-летний парень был задержан, в настоящее время он находится под арестом. В ходе следствия также выяснилось, что за несколько дней до убийства пенсионерки мужчина похитил кошелек из машины другого местного жителя. Ущерб составил 5700 рублей.

Материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.