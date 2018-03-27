Ещё
Белгородский суд вынес приговор основателю финансовых пирамид
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Белгородский суд вынес приговор основателю финансовых пирамид 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Воробьев фактически осуществлял руководство ПО СЭВ «Гарант+». Через формально назначенного сотрудника он заключал договоры о передаче пайщиками личных сбережений под проценты в пользование потребительских обществ.
Чтобы придать своим действиям видимость законного характера Воробьев частично возвращал членам обществ внесенные ими сбережения за счет денег, поступивших от других пайщиков.
В итоге у граждан похитили более 33,9 млн рублей.
Аналогичную схему Воробьев использовал, являясь председателем совета ПО «Доверие». В марте-июле 2012 года им были похищены 425 тысяч рублей.
По уголовному делу потерпевшими признано 86 человек.
Воробьева приговорили к восьми годам колонии общего режима.
В 2015 году Воробьев уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и приговорен к семи годам лишения свободы.
«ФедералПресс» напоминает, в декабре прошлого года полиция задержала двоих жителей Белгородского района, подозреваемых в хищении денег у дольщиков. Ущерб от их деятельности оценивается в 16 млн рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Начальник нефтеюганского МВД задержан по подозрению во взяточничестве Следователи опросят детей о пожаре в Кемерове Работники тамбовского сельхозпредприятия получили зарплату за июль прошлого года
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД43
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»545
Тулеев попросил прощения у Путина456
Трамп начал терять уважение Путина247
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева219
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение