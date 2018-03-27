Белгородский суд вынес приговор основателю финансовых пирамид 

Воробьев фактически осуществлял руководство ПО СЭВ «Гарант+». Через формально назначенного сотрудника он заключал договоры о передаче пайщиками личных сбережений под проценты в пользование потребительских обществ.
Чтобы придать своим действиям видимость законного характера Воробьев частично возвращал членам обществ внесенные ими сбережения за счет денег, поступивших от других пайщиков.
В итоге у граждан похитили более 33,9 млн рублей.
Аналогичную схему Воробьев использовал, являясь председателем совета ПО «Доверие». В марте-июле 2012 года им были похищены 425 тысяч рублей.
По уголовному делу потерпевшими признано 86 человек.
Воробьева приговорили к восьми годам колонии общего режима.
В 2015 году Воробьев уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и приговорен к семи годам лишения свободы.
«ФедералПресс» напоминает, в декабре прошлого года полиция задержала двоих жителей Белгородского района, подозреваемых в хищении денег у дольщиков. Ущерб от их деятельности оценивается в 16 млн рублей.