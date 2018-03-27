Белгородский суд вынес приговор основателю финансовых пирамид

Воробьев фактически осуществлял руководство ПО СЭВ «Гарант+». Через формально назначенного сотрудника он заключал договоры о передаче пайщиками личных сбережений под проценты в пользование потребительских обществ.

Чтобы придать своим действиям видимость законного характера Воробьев частично возвращал членам обществ внесенные ими сбережения за счет денег, поступивших от других пайщиков.

В итоге у граждан похитили более 33,9 млн рублей.

Аналогичную схему Воробьев использовал, являясь председателем совета ПО «Доверие». В марте-июле 2012 года им были похищены 425 тысяч рублей.

По уголовному делу потерпевшими признано 86 человек.

В 2015 году Воробьев уже был осужден за совершение аналогичных преступлений и приговорен к семи годам лишения свободы.