В Абинском районе мужчина убил пенсионерку молотком

24-летний житель Абинского района Виктор М. обвиняется в убийстве, разбойном нападении и краже, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. По версии следствия, в начале июня 2017 года днем он проник в чужой незапертый автомобиль ВАЗ-21043, припаркованный возле двора в станице Холмской, и украл из бардачка 5 700 рублей.

Через несколько дней преступник проник в другой двор, где проживала 78-летняя женщина. Обыскав двор и не найдя ничего ценного, М. отключил электричество в её доме, после чего постучался к ней в дверь, представившись соседом, и попросил стакан воды. Ничего не подозревавшая женщина, впустила М. в дом и, в момент, когда потерпевшая склонилась над столом, чтобы зажечь свечу, обвиняемый нанес ей по голове не менее 7 ударов молотком, от причинения которых наступила ее смерть на месте происшествия. После этого он обыскал дом потерпевшей, похитил деньги в сумме около 200 тысяч рублей и скрылся с места происшествия. Вину в совершенных преступлениях обвиняемый признал частично. Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд.