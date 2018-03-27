Потерял паспорт, но не смог провести полицию

Фото с ресурса big-rostov.ru Ковровчанин потерял документы, соврал полиции и вовлёк в смутную историю своего семилетнего сына. За ложный донос ему грозит срок до двух лет лишения свободы.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).

Полицейские установили, что в ноябре прошлого года 25-летний житель Ковровского района потерял паспорт. Чтобы избежать наказания за потерю важного документа, а также, чтобы побыстрее его восстановить, молодой человек решил соврать полицейским.

История парня выглядела следующим образом: Одним вечером в городском парке неизвестные похитили из рук его семилетнего сына сумку, в которой были деньги, документы и паспорт. Лжеисторию отец попросил пересказать своего сына. Но на допросе факты в пересказанных историях не совпали. Следователи поняли, что мужчина врёт.

Позже обвиняемый признался в содеянном. На молодого человека завели уголовное дело за заведомо ложный донос, которое уже направили в суд. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.