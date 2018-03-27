Ещё
Потерял паспорт, но не смог провести полицию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потерял паспорт, но не смог провести полицию 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса big-rostov.ru  Ковровчанин потерял документы, соврал полиции и вовлёк в смутную историю своего семилетнего сына. За ложный донос ему грозит срок до двух лет лишения свободы.
Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего местного жителя. Молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Полицейские установили, что в ноябре прошлого года 25-летний житель Ковровского района потерял паспорт. Чтобы избежать наказания за потерю важного документа, а также, чтобы побыстрее его восстановить, молодой человек решил соврать полицейским.
История парня выглядела следующим образом: Одним вечером в городском парке неизвестные похитили из рук его семилетнего сына сумку, в которой были деньги, документы и паспорт. Лжеисторию отец попросил пересказать своего сына. Но на допросе факты в пересказанных историях не совпали. Следователи поняли, что мужчина врёт.
Позже обвиняемый признался в содеянном. На молодого человека завели уголовное дело за заведомо ложный донос, которое уже направили в суд. Ему грозит срок до двух лет лишения свободы.
ТВ-МИГ: последние новости
Под угрозой увольнения требовала деньги Убил сокамерника во Владимире Синька «на дому»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД43
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»545
Тулеев попросил прощения у Путина456
Трамп начал терять уважение Путина247
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева219
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение