Строителя приговорили к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 7-летней девочкой

фото pixabay.comСтроителя приговорили к 14 годам лишения свободы за сексуальное насилие над 7-летней девочкойСобранные следователями Балахниниского МСО СУ СК России по Нижегородской области признаны судом достаточными для вынесения приговора 30-летнему гражданину в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Как сообщило СУ СК РФ по Нижегородской области.

Следствием и судом установлено, что 12 июля 2017 года в дневное время в дачном поселке Балахнинского района Нижегородской области подсудимый совместно с бригадой строительных рабочих производил работы по ремонту дома. Улучив момент, он совершил в отношении малолетней дочери хозяина иные действия сексуального характера. После того, как рабочие уехали, 7-летняя девочка сообщила о произошедшем родственникам, которые обратились с заявлением в следственные органы Следственного комитета.

В ходе предварительного расследования обвиняемый вину в содеянном признал, заключен под стражу.