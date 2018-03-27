Неизвестные расстреляли мужчину на западе Москвы 

На западе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 26 марта в 22:53 на службу «02» от наряда скорой помощи поступило сообщение об неизвестном мужчине с огнестрельным ранением на 1-м Очаковском переулке, дом 1.
«Установлено, что примерно в 22:45 по указанному адресу неизвестные из неустановленного оружия причинили мужчине 1955 года рождения огнестрельные ранения, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.
Раненого мужчину госпитализировали в медучреждение. По факту стрельбы проводится доследственная проверка, добавил он.