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Неизвестные расстреляли мужчину на западе Москвы
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Неизвестные расстреляли мужчину на западе Москвы 

РИАМО 59 минут назад
Фото: РИАМО
На западе Москвы неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину из огнестрельного оружия и скрылись, пострадавшего госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
По его словам, 26 марта в 22:53 на службу «02» от наряда скорой помощи поступило сообщение об неизвестном мужчине с огнестрельным ранением на 1-м Очаковском переулке, дом 1.
«Установлено, что примерно в 22:45 по указанному адресу неизвестные из неустановленного оружия причинили мужчине 1955 года рождения огнестрельные ранения, после чего скрылись», — сказал собеседник агентства.
Раненого мужчину госпитализировали в медучреждение. По факту стрельбы проводится доследственная проверка, добавил он.
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