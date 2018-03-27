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На Украине нашли украденные БТР, которые хотели продать через интернет
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Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

На Украине нашли украденные БТР, которые хотели продать через интернет 

РИА Новости 28 минут назад
КИЕВ, 27 мар — РИА Новости. Полиция Украины обнаружила в Житомирской области почти две сотни единиц похищенной спецтехники, в том числе БТР и БМП, которые незаконно хотели продать через интернет, сообщила во вторник пресс-служба облуправления полиции.
Сообщается, что в ходе расследования обстоятельств повреждения магистрального нефтепровода правоохранители вышли на схему хищения специальной техники и транспортных средств.
"В течение двух недель был проведен ряд обысков в Новоград-Волынском районе и изъяты почти 200 объектов, подготовленных к продаже. Среди выявленной техники — БТБы, БМП, ЗИЛы, УРАЛы, ГАЗ, прицепы, автоцистерны, автовышки, тягачи с лебедками и другая техника, в том числе для транспортировки людей по суше и на воде. Также изъято значительное количество запчастей к ним, аккумуляторные батареи, шины и прочее", — говорится в сообщении на сайте полиции области.
Сообщается, что в настоящее время выясняется, находится ли эта техника на учете в воинских частях.
Одновременно правоохранители выяснили, что в интернете было размещено объявление о продаже этой техники.
По данным полиции, были проведены обыски по нескольким адресам, где хранились транспортные средства, также изъяты и документы о ее происхождении.
Заведено уголовное дело по статье «присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или заключение сроком от трех до восьми лет.
Полиция также инициировала ходатайство о наложении ареста на указанную технику до выяснения всех обстоятельств.
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