Жителя Чувашии будут судить за то, что он запер в своей квартире врачей

Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего безработного жителя города Новочебоксарска, который обвиняется в незаконном лишении свободы двух человек.

"В ночь с 23 на 24 января 2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрыл изнутри в квартире, где проживал, двух врачей скорой медицинской помощи, которых вызвал под предлогом оказания медицинской помощи своей бабушке. В течение часа он не выпускал их, угрожая применением насилия. Когда злоумышленник зашел в туалет, фельдшеру скорой медицинской помощи удалось выбить дверь из квартиры и покинуть ее вместе со своей коллегой", — говорится в сообщении регионального СУ СК.

Причастность обвиняемого подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей. Уголовное дело направлено в суд.