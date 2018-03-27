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Жителя Чувашии будут судить за то, что он запер в своей квартире врачей
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Жителя Чувашии будут судить за то, что он запер в своей квартире врачей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НИЖНИЙ НОВГОРОД 27 мар — РИА Новости. Житель Новочебоксарска, обвиняемый том, что он запер в своей квартире врачей скорой медицинской помощи, предстанет перед судом, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашской Республике.
Следственными органами завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего безработного жителя города Новочебоксарска, который обвиняется в незаконном лишении свободы двух человек.
"В ночь с 23 на 24 января 2018 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, закрыл изнутри в квартире, где проживал, двух врачей скорой медицинской помощи, которых вызвал под предлогом оказания медицинской помощи своей бабушке. В течение часа он не выпускал их, угрожая применением насилия. Когда злоумышленник зашел в туалет, фельдшеру скорой медицинской помощи удалось выбить дверь из квартиры и покинуть ее вместе со своей коллегой", — говорится в сообщении регионального СУ СК.
Причастность обвиняемого подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевших и свидетелей. Уголовное дело направлено в суд.
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