В Ленинградской области полицейские раскрыли кражу садовой техники на 5,5 миллионов рублей

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Всеволожского района установили причастность 40-летней неработающей местной жительницы к хищениям техники с двух участков одного из садоводств в массиве «Лембоволовская твердыня». Ранее к полицейским обратилась хозяйка этих участков с просьбой разыскать ее пропавшее имущество.

Так, выяснилось, что в период с марта по декабрь прошлого года, имея доступ к территории указанных домов, подозреваемая забрала снегоуборочную машину, воздуходувку для уборки листьев, газонокосилку и садовый пылесос.

В настоящее время похищенное частично изъято. Сумма ущерба составила около 5,5 миллионов рублей.

В отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.