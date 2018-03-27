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В Ленинградской области полицейские раскрыли кражу садовой техники на 5,5 миллионов рублей
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В Ленинградской области полицейские раскрыли кражу садовой техники на 5,5 миллионов рублей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 26 минут назад
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Всеволожского района установили причастность 40-летней неработающей местной жительницы к хищениям техники с двух участков одного из садоводств в массиве «Лембоволовская твердыня». Ранее к полицейским обратилась хозяйка этих участков с просьбой разыскать ее пропавшее имущество.
Так, выяснилось, что в период с марта по декабрь прошлого года, имея доступ к территории указанных домов, подозреваемая забрала снегоуборочную машину, воздуходувку для уборки листьев, газонокосилку и садовый пылесос.
В настоящее время похищенное частично изъято. Сумма ущерба составила около 5,5 миллионов рублей.
В отношении указанной гражданки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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