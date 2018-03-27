Замначальника уфимского управления получил взятку в 1,3 миллиона рублей

Уфимские следователи обвиняют 28-летнего заместителя начальника одного из районных отделов по благоустройству в получении крупной взятки.

Следствие выяснило, что в июне 2017 года к молодому чиновнику пришел предприниматель из Калининского района Уфы , который попросил Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района уложить асфальт на территории предприятия. Чиновник решил нажиться на просьбе — он предложил предпринимателю заплатить 1,3 миллиона рублей, а сами работы планировал выполнить силами и средствами муниципалитета.

— По распоряжению замначальника асфальт все же уложили на деньги из бюджета города. А в июле коммерсант пришел с деньгами к чиновнику. Когда замначальника принял деньги, его задержали сотрудники экономической безопасности за получение взятки, — сообщили в Следственном комитете по Башкирии.

Во время следствия выяснили, что чиновник занимал должность, хотя его пять раз привлекали к уголовной ответственности за различные преступления, в том числе и за хищение. Дело будет направлено в суд, как только прокурор вручит копию обвинения подозреваемому.