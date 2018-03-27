В Малмыже похититель унес из дома местной жительницы телевизор, сотовый телефон и золотую цепочку

На днях в отдел МВД России по Малмыжскому району обратилась 39-летняя жительница районного центра — пока она была на работе, в ее дом проник злоумышленник.

Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что, отжав оконную раму, похититель унес из дома телевизор, сотовый телефон, золотую цепочку.

Свой общий ущерб потерпевшая оценила в 70 тысяч рублей.

«В результате проведенных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника — им оказался ранее судимый неработающий житель Малмыжа, 1986 года рождения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище», — сообщили в УМВД по Кировской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия.

Фото (тематическое) — vottak.net