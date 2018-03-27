На 10 лет могут лишиться свободы двое молодых череповчан за тягу к наркотикам

Уголовное дело по факту неоднократного приобретения и хранения крупной партии наркотических средств завершено следственным отделом по городу Череповцу . Теперь судьбу молодых людей будет решать суд.

Двое жителей Череповца 17 и 18 лет ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков. Однако в сентябре прошлого года они снова приобрели крупную партию курительных смесей через Интернет. Часть молодые люди употребили сами в подъезде жилого дома. После чего их задержали полицейские. На месте правоохранители обнаружили еще одну крупную партию наркотиков.

Через несколько месяцев молодые люди снова совершили подобные действия и вновь были задержаны полицейскими. Материалы расследования уже переданы в суд. Молодые люди могут лишиться свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.