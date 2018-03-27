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На 10 лет могут лишиться свободы двое молодых череповчан за тягу к наркотикам
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На 10 лет могут лишиться свободы двое молодых череповчан за тягу к наркотикам 

Вологда.рф 35 минут назад
Фото: Вологда.рф
Уголовное дело по факту неоднократного приобретения и хранения крупной партии наркотических средств завершено следственным отделом по городу Череповцу. Теперь судьбу молодых людей будет решать суд.
Двое жителей Череповца 17 и 18 лет ранее уже были судимы за незаконный оборот наркотиков. Однако в сентябре прошлого года они снова приобрели крупную партию курительных смесей через Интернет. Часть молодые люди употребили сами в подъезде жилого дома. После чего их задержали полицейские. На месте правоохранители обнаружили еще одну крупную партию наркотиков.
Через несколько месяцев молодые люди снова совершили подобные действия и вновь были задержаны полицейскими. Материалы расследования уже переданы в суд. Молодые люди могут лишиться свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
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