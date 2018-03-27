По факту убийства мужчины на юге Москвы возбудили уголовное дело 

Столичные следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» после обнаружения тела мужчины на юге Москвы, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по столице Юлия Иванова.
По данным следствия, 26 марта вблизи здания по улице Подольских Курсантов было обнаружено тело мужчины с колото-резаной раной шеи.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — сказала Иванова.
Следствием проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, добавила она.