Ещё
Дело возбудили в Москве по факту покушения на убийство мужчины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дело возбудили в Москве по факту покушения на убийство мужчины 

РИАМО 55 минут назад
Фото: РИАМО
Следователи возбудили уголовное дело в Москве по факту покушения на убийство мужчины, в которого стрелял неизвестный, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, вечером 26 марта 2018 года вблизи жилых домов по 1-му Очаковскому переулку в городе Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1955 года рождения. После чего нападавший скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.
«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Иванова.
Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается.
РИАМО: последние новости
Неизвестные расстреляли мужчину на западе Москвы В Москве вооруженный мужчина похитил из магазина 4 бутылки чачи Свыше 80 тысяч бутылок поддельного алкоголя изъяли в Подмосковье
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД39
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»508
Тулеев попросил прощения у Путина451
Трамп начал терять уважение Путина244
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева217
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
04:15
Максакова обратилась к погибшему Вороненкову
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение