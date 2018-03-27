Дело возбудили в Москве по факту покушения на убийство мужчины

По версии следствия, вечером 26 марта 2018 года вблизи жилых домов по 1-му Очаковскому переулку в городе Москве неизвестный совершил не менее четырех выстрелов из огнестрельного оружия в мужчину 1955 года рождения. После чего нападавший скрылся с места происшествия. Потерпевшего госпитализировали.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство) и частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконный оборот оружия)», — сказала Иванова.

Следствием отрабатываются различные версии совершенного преступления. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается.