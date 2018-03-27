Подмосковного бизнесмена лишили драгоценностей на полтора миллиона рублей

В Одинцовском районе неизвестные проникли в частный дом в деревне Солослово через окно и похитили принадлежащие хозяину — заместителю генерального директора столичной инвестиционной компании — драгоценности. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Заместитель генерального директора ООО обратился к правоохранителям с заявлением, что в течение нескольких дней, пока его не было,

кто-то проник в его жилище через окно и вынес ювелирные украшения на значительную сумму. По словам пострадавшего, всего пропало драгоценностей на 1,6 миллиона рублей.

На место происшествия выехали следователи и эксперты, которые определили, что злоумышленники проникли в дом, отжав оконную раму. С места кражи были изъяты отпечатки пальцев руки следы обуви воров.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идут

оперативно-следственные

мероприятия.

Тем временем неизвестный украл из квартиры москвички драгоценности и деньги на общую сумму пять миллионов рублей. Вор вскрыл ее квартиру, подобрав ключи к входной двери.