Подмосковного бизнесмена лишили драгоценностей на полтора миллиона рублей 

В Одинцовском районе неизвестные проникли в частный дом в деревне Солослово через окно и похитили принадлежащие хозяину — заместителю генерального директора столичной инвестиционной компании — драгоценности. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Заместитель генерального директора ООО обратился к правоохранителям с заявлением, что в течение нескольких дней, пока его не было,
кто-то проник в его жилище через окно и вынес ювелирные украшения на значительную сумму. По словам пострадавшего, всего пропало драгоценностей на 1,6 миллиона рублей.
На место происшествия выехали следователи и эксперты, которые определили, что злоумышленники проникли в дом, отжав оконную раму. С места кражи были изъяты отпечатки пальцев руки следы обуви воров.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идут
оперативно-следственные
мероприятия.
Тем временем неизвестный украл из квартиры москвички драгоценности и деньги на общую сумму пять миллионов рублей. Вор вскрыл ее квартиру, подобрав ключи к входной двери.
Впрочем, число квартирных краж в столице значительно сократилось, сообщила «Газета.ru». Прокурор Москвы Владимир Чуриков заявил, что количество зафиксированных в Москве преступлений упало со 174 тысяч до 140 тысяч. При этом правоохранители раскрыли больше всего именно квартирных краж, а также разбоев и грабежей.