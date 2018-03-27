Из дома жителя Одинцовского района похитили драгоценности более чем на 1,6 млн руб

Неизвестный забрался в дом в деревне Солослово в Одинцовском районе Подмосковья и похитил ювелирные украшения стоимостью более 1,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Он пояснил, что 26 марта в дежурную часть отдела полиции обратился гражданин 1986 года рождения с заявлением о краже.

«Заявитель сообщил, что в период времени с 09:00 22 марта до 05:40 26 марта в его дом в деревне Солослово в Одинцовском районе, путем отжатия стеклопакета на первом этаже, проник неизвестный и похитил ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила 1,606 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, уточнил сотрудник пресс-службы.