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Из дома жителя Одинцовского района похитили драгоценности более чем на 1,6 млн руб
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Из дома жителя Одинцовского района похитили драгоценности более чем на 1,6 млн руб 

РИАМО 56 минут назад
Неизвестный забрался в дом в деревне Солослово в Одинцовском районе Подмосковья и похитил ювелирные украшения стоимостью более 1,6 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.
Он пояснил, что 26 марта в дежурную часть отдела полиции обратился гражданин 1986 года рождения с заявлением о краже.
«Заявитель сообщил, что в период времени с 09:00 22 марта до 05:40 26 марта в его дом в деревне Солослово в Одинцовском районе, путем отжатия стеклопакета на первом этаже, проник неизвестный и похитил ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила 1,606 миллиона рублей», — сказал собеседник агентства.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, уточнил сотрудник пресс-службы.
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 Ещё 3 источника 
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