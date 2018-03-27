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Полицейские и члены ДНД проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров в Приморском крае
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Полицейские и члены ДНД проводят мероприятия по профилактике лесных пожаров в Приморском крае 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 41 минуту назад
В пожароопасный сезон специалисты правоохранительных и экстренных служб Приморья, члены ДНД регулярно координируют совместные действия по профилактике лесных пожаров и ликвидации очагов возгорания.
Участковые уполномоченные полиции совместно дружинниками проводят профилактические беседы с жителями по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, гражданам вручаются информационные материалы. Организовываются рейды по контролю над соблюдением правил противопожарного режима.
Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушений и их по  следствий, несут административную или уголовную ответственность. Статьей 8.32 Кодекса об административных правонарушениях (Нарушение требований пожарной безопасности) предусмотрены штрафные санкции. Для граждан размер штрафа составляет до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — до 30 тысяч рублей, для юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Статья 261 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей, либо в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой штрафа в размере 500 тысяч рублей за уничтожение или повреждение лесных насаждений.
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