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Уголовное дело по обвинению экс-директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области направлено в суд
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Уголовное дело по обвинению экс-директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области направлено в суд 

Vgoroden.ru 57 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Дело экс-директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области. Кроме того, обвинение в пособничестве в совершении преступления предъявлено бывшему директору Семеновского спецсемлесхоза.
По версии предварительного следствия, с апреля 2011 года по март 2014 года директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области дал своим подчиненным указания заключить государственные контракты на выращивание посадочного материала. В этом ему способствовал директор спецсемлесхоза. В период действия контрактов было невозможно вырастить стандартный посадочный материал. В результате сеянцы не удалось использовать на цели восстановления лесов региона. Таким образом, государству был причинен ущерб в размере 19 миллионов 600 тысяч рублей.
Максимальное наказание, которое может грозить чиновнику, — лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Ранее сообщалось, что директор департамента лесного хозяйства Нижегородской области арестован по решению суда.
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