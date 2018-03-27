Дело экс-главы департамента лесного хозяйства Нижегородской области дошло до суда

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, — лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

«ФедералПресс» напоминает, что Горелов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

31 мая 2011 года департамент лесного хозяйства заключил с Семеновским спецсемлесхозом государственный контракт на выращивание саженцев на общую сумму более 16 млн рублей.

По данным прокуратуры, глава департамента дал указание подчиненным о принятии выполненных работ при том, что саженцы не отвечали требованиям контракта (росли около 7 месяцев, вместо положенных двух-трех лет) и продолжали оставаться в лесхозе. Посадочный материал, который был предназначен для высадки после пожаров 2010 года, так и не передали департаменту лесного хозяйства.