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Дело экс-главы департамента лесного хозяйства Нижегородской области дошло до суда
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Тулеев попросил прощения у Путина

Дело экс-главы департамента лесного хозяйства Нижегородской области дошло до суда 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ, — лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
«ФедералПресс» напоминает, что Горелов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
31 мая 2011 года департамент лесного хозяйства заключил с Семеновским спецсемлесхозом государственный контракт на выращивание саженцев на общую сумму более 16 млн рублей.
По данным прокуратуры, глава департамента дал указание подчиненным о принятии выполненных работ при том, что саженцы не отвечали требованиям контракта (росли около 7 месяцев, вместо положенных двух-трех лет) и продолжали оставаться в лесхозе. Посадочный материал, который был предназначен для высадки после пожаров 2010 года, так и не передали департаменту лесного хозяйства.
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