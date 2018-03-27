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Житель Выксы убил сожительницу и ранил ее бывшего любовника
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Житель Выксы убил сожительницу и ранил ее бывшего любовника 

Vgoroden.ru 20 минут назад
Фото: В городе N
В Выксе судят 46-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве сожительницы и покушение на ее бывшего любовника. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета по Нижегородской области.
Напомним, кровавая драма разыгралась в одном из домов в переулке Красные Зори в ноябре 2017 года. По версии следствия, мужчина пришел в квартиру для того, чтобы забрать свою 46-летнюю сожительницу домой, но она отказалась. Тогда злоумышленник избил ее и ударил ножом в живот. Бывший возлюбленный женщины попытался вступиться за нее, но тоже получил несколько ранений. После этого обвиняемый скрылся с места происшествия.
От полученных ранений женщина скончалась на месте. Мужчину доставили в больницу. Благодаря помощи врачей он остался жив.
Свою вину злоумышленник не признал. В настоящее время он заключен под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, в центре Нижнего Новгорода 60-летний рецидивист зарезал нового знакомого.
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