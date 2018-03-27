Ещё
Нижегородец зарезал сожительницу и ранил ее любовника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Нижегородец зарезал сожительницу и ранил ее любовника 

Нижегородская правда 42 минуты назад
Фото: Нижегородская правда
фото pixabay.comНижегородец зарезал сожительницу и ранил ее любовника46-летний житель Выксы обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.
По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина пришел в квартиру одного из домов по пер. Красные Зори в городе Выкса, где находилась его сожительница вместе со своим бывшим любовником. Оскорбленный муж попытался увезти женщину домой, однако его попытки не увенчались успехом. Получив отказ, выксунский «Отелло» избил потерпевшую и пырнул ее ножом в живот. Любовник жертвы попытался вступиться за женщину, за что тоже получил несколько ударов ножом. Злоумышленник сбежал с места преступления.
46-летняя потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте. Ее любовник был госпитализирован в больницу, врачам удалось его спасти.
Преступника задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.
Нижегородская правда: последние новости
Нижегородец изнасиловал подругу в машине Нижегородка поссорилась с сыном и убила его Банду серийных угонщиков задержали в Нижнем Новгороде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева207
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову97
Тулеев попросил прощения у Путина95
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово404
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии389
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение