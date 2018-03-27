Нижегородец зарезал сожительницу и ранил ее любовника

фото pixabay.comНижегородец зарезал сожительницу и ранил ее любовника46-летний житель Выксы обвиняется в убийстве сожительницы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, в ноябре прошлого года мужчина пришел в квартиру одного из домов по пер. Красные Зори в городе Выкса , где находилась его сожительница вместе со своим бывшим любовником. Оскорбленный муж попытался увезти женщину домой, однако его попытки не увенчались успехом. Получив отказ, выксунский «Отелло» избил потерпевшую и пырнул ее ножом в живот. Любовник жертвы попытался вступиться за женщину, за что тоже получил несколько ударов ножом. Злоумышленник сбежал с места преступления.

46-летняя потерпевшая от полученных ранений скончалась на месте. Ее любовник был госпитализирован в больницу, врачам удалось его спасти.

Преступника задержали и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.