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Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за хищение с банковских карт
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Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за хищение с банковских карт 

Аргументы и Факты 51 минуту назад
Фото: Аргументы и Факты
Депутаты Госдумы РФ во втором чтении утвердили поправки в закон, которые устанавливают наказание за хищение средств с банковского счета и хищение электронных денег.
Поправки внесены в статью 158 УК РФ «Кража» и статью 159 «Мошенничество в сфере компьютерной информации». Так, по статье 159 преступникам грозит следующее наказание: штраф от 100 до 500 тысяч рублей или штраф в размере зарплаты за период от одного года до трех лет, либо заключение на срок до шести лет и штраф до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за шесть месяцев.
По словам замглавы Госдумы по госстроительству и законодательству Александра Грибова, данный вид преступления довольно сложно раскрыть, поскольку они совершаются дистанционно, передает ТАСС.
«Здесь принципиальная новелла в том, что наказание за это предусмотрено до шести лет лишения свободы. То есть, это относится к категории тяжких преступлений, и можно совершать весь объем оперативно-розыскных мероприятий», — пояснил он принцип новых поправок.
Также авторы инициативы предложили установить ответственность за «хищение чужого имущества, совершенное с использованием поддельного или принадлежащего другому лицу электронного средства платежа, в том числе кредитной, расчетной или иной платежной карты, путем обмана уполномоченного работника кредитной, торговой или иной организации».
Наказание за это преступление могут увеличить с четырех месяцев тюрьмы до трех лет.
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