Неизвестные обстреляли мужчину на юго‐западе столицы 

26 марта на юго‐западе Москвы неизвестные расстреляли мужчину, а после этого скрылись с места преступления. Все произошло в Очаково‐Матвеевском районе столицы в 1‐м Очаковском переулке. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».
63-летнего
раненого экстренно госпитализировали. О случившемся в полицию сообщили врачи скорой помощи. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников, а также оружие, из которого они стреляли. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
В Нижегородской области сотрудник полиции погиб во время перестрелки с местным жителем. Вооруженный мужчина вызвал правоохранителей и заявил, что дом окружен оборотнями. После этого житель деревни Назарьино открыл огонь из охотничьего ружья по полицейским, прибывшим по вызову. Один из них получил смертельное ранение в голову и скончался в больнице.