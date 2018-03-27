Ещё
Суд 9 апреля начнется рассматривать дело обвиняемого в нападении на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд 9 апреля начнется рассматривать дело обвиняемого в нападении на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РАПСИ
Пресненский суд 9 апреля начнется рассматривать уголовное дело в отношении Бориса Грица, обвиняемого в нападении на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Алексей Черников.
«Предварительное заседание назначено на 9 апреля в 14:00», — сказал он, уточнив, что согласно законодательству заседание пройдет в закрытом режиме.
Ранее в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщили, что по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. И уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.
В рамках расследования проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым. По словам адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы Т. Фельгенгауэр как потерпевшей, экспертиза установила у Б. Грица параноидную шизофрению с непрерывным типом течения.
В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.
На допросе обвиняемый, имеющий гражданства России и Израиля, рассказал, что у него была длительная телепатическая связь с Т. Фельгенгауэр из-за чего у него развилась личная неприязнь к радиоведущей. Претензий к профессиональной деятельности Т. Фельгенгауэр задержанный в ходе допроса не высказывал.
Агентство «Москва»: последние новости
Дело об изнасиловании возбудили против А.Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве Безработный в Восточном Бирюлево ранил ножом в грудь мужчину Суд признал «вора в законе» Шакро Молодого виновным в вымогательстве
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин произвел перестановки в МИД43
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»545
Тулеев попросил прощения у Путина456
Трамп начал терять уважение Путина247
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева219
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:00
Билан показался с таинственной незнакомкой
Шоу-бизнес
01:41
Пилот пролетел сквозь северное сияние
Общество Наука
00:35
Появилось видео покаяния зама Тулеева
Политика
05:13
В России объявлен общенациональный траур
Политика
00:37
Появилось видео падения солдата во время речи Порошенко
В мире Украина
12:16
МИД: от Лондона поступило ноль информации по делу Скрипаля
Политика
04:00
Жириновский нашел виновных в пожаре в Кемерове
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение