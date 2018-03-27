Суд 9 апреля начнется рассматривать дело обвиняемого в нападении на ведущую «Эха Москвы» Т. Фельгенгауэр

Пресненский суд 9 апреля начнется рассматривать уголовное дело в отношении Бориса Грица, обвиняемого в нападении на ведущую радиостанции «Эхо Москвы» Татьяну Фельгенгауэр . Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» пресс-секретарь суда Алексей Черников.

«Предварительное заседание назначено на 9 апреля в 14:00», — сказал он, уточнив, что согласно законодательству заседание пройдет в закрытом режиме.

Ранее в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве сообщили, что по заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической судебной экспертизы мужчина признан лицом, нуждающимся в принудительном лечении. В момент совершения инкриминируемого ему деяния мужчина не мог осознавать фактический характер, общественную опасность своих действий и руководить ими. И уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении принудительной меры медицинского характера.

В рамках расследования проведено 14 судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, по заключению которой гражданин признан невменяемым. По словам адвоката Сергея Бадамшина, представляющего интересы Т. Фельгенгауэр как потерпевшей, экспертиза установила у Б. Грица параноидную шизофрению с непрерывным типом течения.

В октябре 2017 г. Б. Гриц проник в редакцию радиостанции «Эхо Москвы» на ул. Новый Арбат и брызнул из газового баллончика в лицо охраннику. После этого он поднялся на лифте наверх, подошел к ведущей Т. Фельгенгауэр и ударил ее ножом в шею. Журналистку госпитализировали в НИИ им. Н. Склифосовского, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело о покушении на убийство.