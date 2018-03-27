Таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки в Каменске-Шахтинском 

водителя такси подозревают в изнасиловании пассажирки в Каменске-Шахтинском, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, 23 февраля 2018 года подозреваемый вез 34-летнюю горожанку.
Во время поездки 63-летний таксист изменил маршрут движения, привез женщину к своему дому, где применив к ней силу и угрозы, изнасиловал.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).
Решается вопрос об избрании меры пресечения для него.