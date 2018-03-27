Ещё
Таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки в Каменске-Шахтинском
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки в Каменске-Шахтинском 

АиФ Ростов 50 минут назад
Фото: АиФ Ростов
водителя такси подозревают в изнасиловании пассажирки в Каменске-Шахтинском, сообщает следственное управление СКР по Ростовской области.
По версии следствия, 23 февраля 2018 года подозреваемый вез 34-летнюю горожанку.
Во время поездки 63-летний таксист изменил маршрут движения, привез женщину к своему дому, где применив к ней силу и угрозы, изнасиловал.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).
Решается вопрос об избрании меры пресечения для него.
АиФ Ростов: последние новости
Кого подозревают в смерти подростка в Каменске-Шахтинском? Экс-полицейского будут судить на Дону за убийство жены и ранение тестя Судебного пристава подозревают в попутке мошенничества в Аксае
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева208
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову99
Тулеев попросил прощения у Путина106
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово406
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии390
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
22:04
Путин: налоговые каникулы не касаются безопасности
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение