Таксиста подозревают в изнасиловании пассажирки в Каменске-Шахтинском

По версии следствия, 23 февраля 2018 года подозреваемый вез 34-летнюю горожанку.

Во время поездки 63-летний таксист изменил маршрут движения, привез женщину к своему дому, где применив к ней силу и угрозы, изнасиловал.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера).

Решается вопрос об избрании меры пресечения для него.