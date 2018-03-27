Ещё
Сотрудники рыбоохраны обнаружили в машине жителя Дагестана более полутонны осетровых
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники рыбоохраны обнаружили в машине жителя Дагестана более полутонны осетровых 

«Это Кавказ» 1 час назад
В Тарумовском районе Дагестана изъяли крупную партию осетровых. 652 килограмма замороженной краснокнижной рыбы было обнаружено в автомобиле жителя республики.
Рыба в количестве 241 экземляра была обнаружена в ходе совместного рейда инспекторов Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства с сотрудниками ГИБДД. Поскольку мужчина не смог предъявить разрешительные документы, ценный груз был изъят, сообщается на сайте управления.
Собранные по делу материалы переданы в полицию. В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ).
С начала года это уже третий случай задержания нарушителя с осетровыми видами рыб. Всего за этот период было изъято 676 килограммов краснокнижной рыбы.
«Это Кавказ»: последние новости
Глава УФАС Дагестана, обвиняемый в получении взятки в 2,6 млн руб., арестован до 22 мая Глава управления ФАС по Дагестану задержан по подозрению в получении взятки У жителя Владикавказа в московском «Экспоцентре» украли 15 тысяч евро
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным52
Еще три страны вышлют российских дипломатов231
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово182
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову265
НАТО приняло меры против российских дипломатов57
Видео
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
20:00
Планетарий открыл запись на празднование выпускных
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение