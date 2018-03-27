Сотрудники рыбоохраны обнаружили в машине жителя Дагестана более полутонны осетровых

В Тарумовском районе Дагестана изъяли крупную партию осетровых. 652 килограмма замороженной краснокнижной рыбы было обнаружено в автомобиле жителя республики.

Рыба в количестве 241 экземляра была обнаружена в ходе совместного рейда инспекторов Западно-Каспийского территориального управления Росрыболовства с сотрудниками ГИБДД . Поскольку мужчина не смог предъявить разрешительные документы, ценный груз был изъят, сообщается на сайте управления.

Собранные по делу материалы переданы в полицию. В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (Незаконная добыча особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ ).

С начала года это уже третий случай задержания нарушителя с осетровыми видами рыб. Всего за этот период было изъято 676 килограммов краснокнижной рыбы.