Автомобиль Hyundai стоимостью 1,1 млн руб. украли в Свиблово у сотрудницы Минюста РФ

Вечером 26 марта в службу «02» обратилась 56-летняя москвичка, работающая в Минюсте РФ специалистом по охране труда. «Женщина заявила, что в Лазоревом проезде неизвестный похитил ее автомобиль Hyundai IX35 стоимостью более 1,1 млн руб.», — сказал собеседник агентства.

Полиция возбудила уголовное дело о краже, ведется розыск преступника и похищенной иномарки.