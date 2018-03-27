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Автомобиль Hyundai стоимостью 1,1 млн руб. украли в Свиблово у сотрудницы Минюста РФ
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Автомобиль Hyundai стоимостью 1,1 млн руб. украли в Свиблово у сотрудницы Минюста РФ 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
На северо-востоке столицы у сотрудницы министерства юстиции России украли автомобиль, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Вечером 26 марта в службу «02» обратилась 56-летняя москвичка, работающая в Минюсте РФ специалистом по охране труда. «Женщина заявила, что в Лазоревом проезде неизвестный похитил ее автомобиль Hyundai IX35 стоимостью более 1,1 млн руб.», — сказал собеседник агентства.
Полиция возбудила уголовное дело о краже, ведется розыск преступника и похищенной иномарки.
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