В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ

Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года", — сказал судья. Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.

Антюшин заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать.

Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.