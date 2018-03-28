В Кемерово арестовали охранника из сгоревшего ТЦ 

Заводский районный суд Кемерово в среду арестовал до 25 мая сотрудника частного охранного предприятия Николая Антюшина, работавшего в сгоревшем торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Антюшин обвиняется по статьям 109, 219 и 238 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности" "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). По версии следствия, при получении сигнала о пожаре охранник отключил систему оповещения.
"Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил избрать в отношении Антюшина меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц и 29 дней, то есть до 25 мая 2018 года", — сказал судья.
Антюшин заявил, что не согласен с решением и будет его обжаловать.
Следственный комитет ранее сообщал, что фигурантами дела стали пять человек, им предъявлено обвинение. В их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации, сотрудник ЧОПа, который отключил систему оповещения при пожаре.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. Сгоревшее здание подлежит сносу. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.