Свобода слова довела двух поморов до уголовного дела

35-летнюю архангелогородку подозревают в публичном оскорблении полицейских. Сейчас ведется следствие.

23 февраля в подъезд дома на проспекте Новгородский прибыла оперативная группа УМВД, чтобы утихомирить вспыхнувшую ссору между двумя компаниями. Пьяная женщина из одной из этих компаний в ответ стала сыпать ругательствами в адрес полицейских.

Во время допроса женщина признала свою вину и объяснила свое поведение алкоголем.

Котласе также завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. 31 января неизвестный пользователь «ВКонтакте» оскорбил помощника прокурора. Он написал комментарий под видео с суда над тремя мужчинами, которые вымогали полмиллиона рублей у котлашанина. Анониму не понравилось, что им вынесли обвинительный приговор и посадили на несколько лет, и он решил выместить свое негодование на помощнике прокурора.

Анониму из интернета явно не понравились действия помощника прокурора

— Мы это цитировать не будем, там была нецензурная брань и оскорбительные выражения, — пояснили в прокуратуре Архангельской области

Теперь архангелогородке и анониму из интернета грозит штраф до 40 000 рублей.