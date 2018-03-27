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Свобода слова довела двух поморов до уголовного дела
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Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Свобода слова довела двух поморов до уголовного дела 

29.ru 1 час назад
Фото: 29.ru
35-летнюю архангелогородку подозревают в публичном оскорблении полицейских. Сейчас ведется следствие.
23 февраля в подъезд дома на проспекте Новгородский прибыла оперативная группа УМВД, чтобы утихомирить вспыхнувшую ссору между двумя компаниями. Пьяная женщина из одной из этих компаний в ответ стала сыпать ругательствами в адрес полицейских.
Во время допроса женщина признала свою вину и объяснила свое поведение алкоголем.
В Котласе также завели уголовное дело за оскорбление представителя власти. 31 января неизвестный пользователь «ВКонтакте» оскорбил помощника прокурора. Он написал комментарий под видео с суда над тремя мужчинами, которые вымогали полмиллиона рублей у котлашанина. Анониму не понравилось, что им вынесли обвинительный приговор и посадили на несколько лет, и он решил выместить свое негодование на помощнике прокурора.
Анониму из интернета явно не понравились действия помощника прокурора
— Мы это цитировать не будем, там была нецензурная брань и оскорбительные выражения, — пояснили в прокуратуре Архангельской области.
Теперь архангелогородке и анониму из интернета грозит штраф до 40 000 рублей.
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