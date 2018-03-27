Сбросил с 9 этажа: убийца возлюбленной проведет 10 лет в колонии

Северный районный суд Орла вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого по статье «Убийство», сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Суд согласился с мнением государственного обвинителя — прокурора Орловской области о виновности мужчины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 9 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Напомним, трагедия произошла 14 ноября 2017 года в областном центре. В ходе следствия было выяснено, что мужчина в нетрезвом виде находился в гостях у своей сожительницы. Между ними вспыхнула ссора во время которой обвиняемый выбросил женщину с балкона квартиры девятого этажа. От полученных травм жертва скончалась в одной из больниц Орла.

Кроме того суд по инициативе государственного обвинителя вынес частное постановление в адрес начальника УМВД России по Орловской области в связи с упущениями в профилактической работе органов полиции.

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