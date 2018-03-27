В Ростовской области 63-летний таксист изнасиловал пассажирку 

Следственным отделом по г. Донецку следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области, по результатам проведенной доследследственной проверки, возбуждено уголовное дело в отношении 63-летнего жителя г. Каменска-Шахтинского. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), ч. 1 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера). По версии следствия, 23 февраля 2018 года подозреваемый, являясь работником фирмы такси, приехал на своем автомобиле по поступившему от диспетчера вызову к 34-летней жительнице г. Каменска-Шахтинского для доставления ее по месту жительства. В процессе поездки подозреваемый неожиданно изменил маршрут движения, привез женщину к своему дому, где применив к ней физическую силу и угрозы, совершил ее изнасилование, а также иные действия сексуального характера. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.