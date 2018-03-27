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В Энгельсе со станции техобслуживания угнали BMW X5
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В Энгельсе со станции техобслуживания угнали BMW X5 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Энгельсе у автоледи угнали дорогую иномарку. Вчера злоумышленника задержали по горячим следам. Как рассказали АиФ-Саратов в ГУ МВД России по Саратовской области, происшествие случилось на территории автосервиса в энгельсе на улице Студенческой. Местная жительница передала дорогую иномарку работникам сервиса. Но когда 32-летняя автоледи пришла на СТО, машины там не было. Было возбужденно уголовное дело, BMW X5 попал в розыск, и вскоре инспекторы ДПС обнаружили иномарку на улице Колотилова в Энгельсе. К тому же за рулем был пьяный мужчина.
Оказалось, что 42-летний угонщик был рецидивистом, сидел за кражи. Иномарка не пострадала. А злоумышленник сидит под подпиской о невыезде.
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