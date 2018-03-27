В Энгельсе со станции техобслуживания угнали BMW X5

ГУ МВД Энгельсе у автоледи угнали дорогую иномарку. Вчера злоумышленника задержали по горячим следам. Как рассказали АиФ-Саратов России по Саратовской области , происшествие случилось на территории автосервиса в энгельсе на улице Студенческой. Местная жительница передала дорогую иномарку работникам сервиса. Но когда 32-летняя автоледи пришла на СТО, машины там не было. Было возбужденно уголовное дело, BMW X5 попал в розыск, и вскоре инспекторы ДПС обнаружили иномарку на улице Колотилова в Энгельсе. К тому же за рулем был пьяный мужчина.

Оказалось, что 42-летний угонщик был рецидивистом, сидел за кражи. Иномарка не пострадала. А злоумышленник сидит под подпиской о невыезде.