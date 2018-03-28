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Ревнивый житель Улан-Удэ избил соперника бейсбольной битой
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Ревнивый житель Улан-Удэ избил соперника бейсбольной битой 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Инцидент, о котором идет речь, произошел в октябре прошлого года. Из ревности 51-летний мужчина набросился на своего приятеля и избил его бейсбольной битой, причинив тем самым средней тяжести вред здоровью. Свою вину подсудимый полностью признал. В качестве смягчающих обстоятельств суд учел полное признание вины, наличие на иждивении двух маленьких детей, болезненное состояние его здоровья, а также мнение потерпевшего, не настаивающего на строгом наказании. Однако мужчина совершил преступление во время испытательного срока по приговору Прибайкальского районного суда, которым обвиняемый также осужден за умышленные преступления, в том числе, за преступление против жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе суда.
В итоге суд назначил ревнивцу 2 года и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.
Фото: pixabay.com.
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