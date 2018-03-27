27-летняя жительница Зуевки подозревается в убийстве своего сожителя

23 марта 2018 в Зуевский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Кировской области поступила информация о смерти мужчины 33 лет по пути следования в районную больницу.

Сотрудники скорой медицинской помощи были вызваны в дом, расположенный в городе Зуевке, на теле мужчины имелись колото-резаные раны передней поверхности грудной клетки.

Сотрудники СУ СКР по Кировской области совместно с УМВД России по Кировской области выехали по адресу проживания мужчины. Следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело.

«По версии следствия, потерпевший в последнее время проживал с 27-летней девушкой в доме своих знакомых. 23 марта они в компании знакомых распивали спиртные напитки. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно, кричать на свою сожительницу. В ходе ссоры подозреваемая достала у себя из кармана нож и нанесла им удар в область передней поверхности грудной клетки мужчины. После этого она самостоятельно вызвала врачей скорой медицинской помощи», — сообщили в СУ СК по Кировской области.

Незамедлительно девушка была задержана следователем СУ СКР по Кировской области, в настоящее время в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что подозреваемая не судима, однако ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой и средней тяжести.

Уже назначены необходимые экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

Фото — yugtimes.com