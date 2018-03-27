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Дело об изнасиловании возбудили против А. Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве
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Дело об изнасиловании возбудили против А. Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве 

Агентство «Москва» 1 час назад
Столичные следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании в отношении 19-летнего Артема Исхакова, который в ночь на 22 января убил свою знакомую и свел счеты с жизнью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
«Согласно результатам экспертиз, в организме убитой 19-летней девушки обнаружены биологические материалы А. Исхакова. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера», — сказал собеседник агентства.
Ранее в ГСУ Следственного комитета по столице сообщили Агентству «Москва», что в ночь на 22 января текущего года в квартире на ул. Казакова молодой человек задушил знакомую девушку и нанес ей колото-резаные раны шеи и тела, опубликовал в социальной сети предсмертное послание, после чего совершил самоубийство. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.
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