Дело об изнасиловании возбудили против А. Исхакова, убившего девушку и покончившего с собой в Москве

Столичные следователи возбудили уголовное дело об изнасиловании в отношении 19-летнего Артема Исхакова , который в ночь на 22 января убил свою знакомую и свел счеты с жизнью. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «Согласно результатам экспертиз, в организме убитой 19-летней девушки обнаружены биологические материалы А. Исхакова. По данному факту в отношении него возбуждено уголовное дело об изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера», — сказал собеседник агентства. Ранее в ГСУ Следственного комитета по столице сообщили Агентству «Москва» , что в ночь на 22 января текущего года в квартире на ул. Казакова молодой человек задушил знакомую девушку и нанес ей колото-резаные раны шеи и тела, опубликовал в социальной сети предсмертное послание, после чего совершил самоубийство. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.