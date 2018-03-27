Ещё
В Приморье стали значительно чаще выявлять преступления, связанные со взяточничеством
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

В Приморье стали значительно чаще выявлять преступления, связанные со взяточничеством 

Prim.News 1 час назад
Это сотни преступлений в год.
По итогам 2017 году в Приморском крае было выявлено 367 коррупционных преступлений, передает пресс-служба краевой прокуратуры.
«При этом вследствие последовательного использования всего спектра форм взаимодействия отмечается существенный рост числа выявленных коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством (до 202 преступлений), особенно фактов получения взяток (с 65 до 103 преступлений) и дачи взяток (до 85 преступлений). Одновременно возрос удельный вес случаев получения взяток», — говорится в пресс-релизе.
В 2017 г. впервые за последние несколько лет в крае были выявлены коррупционные преступления, связанные с легализацией имущества, добытого в результате совершения коррупционных преступлений, более чем в два раза возросло количество выявленных преступлений в сферах миграции — 31 (против 12 в 2016 году), лесопользования — 21 (против восьми в 2016 году), ЖКХ — девять (против двух в 2016 году), образования — 42 (против 21 в 2016 году).
Prim.News: последние новости
Во Владивостоке член группы наркоторговцев получил семь лет колонии В Приморье осудили мошенницу, обманувшую пенсионера Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту мошенничества при оформлении земли в собственность
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева208
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову99
Тулеев попросил прощения у Путина106
«Нефть в обмен на удовольствия» привела к трагедии в Кемерово406
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии390
Видео
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:12
В России анонсировали «ответ каждому»
Политика
02:22
Путин ответил на вопрос об отставке Тулеева
Политика
03:08
Джастин Бибер попал в аварию
Шоу-бизнес
00:27
«Что сейчас работать? Люди погибли»: Путин ответил Пучкову
Политика Происшествия
00:54
Поклонники осудили Волочкову
Шоу-бизнес
00:30
«Увидел лоскут кожи и понял: Юры больше нет»
Наука Наука и техника
01:02
Украина провела бесполезную модернизацию «Урагана»
Оружие Армия
01:00
Ярмольник отреагировал на включение в базу «Миротворца»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение