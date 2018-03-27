В Приморье стали значительно чаще выявлять преступления, связанные со взяточничеством

Это сотни преступлений в год.

«При этом вследствие последовательного использования всего спектра форм взаимодействия отмечается существенный рост числа выявленных коррупционных преступлений, связанных со взяточничеством (до 202 преступлений), особенно фактов получения взяток (с 65 до 103 преступлений) и дачи взяток (до 85 преступлений). Одновременно возрос удельный вес случаев получения взяток», — говорится в пресс-релизе.

В 2017 г. впервые за последние несколько лет в крае были выявлены коррупционные преступления, связанные с легализацией имущества, добытого в результате совершения коррупционных преступлений, более чем в два раза возросло количество выявленных преступлений в сферах миграции — 31 (против 12 в 2016 году), лесопользования — 21 (против восьми в 2016 году), ЖКХ — девять (против двух в 2016 году), образования — 42 (против 21 в 2016 году).