Рецидивист зарезал нового знакомого в центре Нижнего Новгорода

Тело 29-летнего мужчины с криминальным ранением в шею было обнаружено в центре Нижнего Новгорода в минувшую субботу, 24 марта. По подозрению в убийстве задержан 60-летний рецидивист. Об этом сообщает следственное управление следственного комитета РФ по региону.

По версии следствия, днем 24 марта мужчины познакомились на улице Горького. В ходе совместного распития спиртных напитков младший из них оскорбил сожительницу старшего. Тот выхватил нож и нанес обидчику женщины ранение в шею, а затем скрылся с места преступления. Пострадавший сумел добраться до своего дома на улице Горького и скончался в подъезде, где и было обнаружено тело.

По горячим следам полицейские совместно со следователями задержали подозреваемого. Ранее он уже был судим за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Свою вину рецидивист признал частично, заявив, что убивать нового знакомого он не хотел. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Расследование продолжается.