Житель Ставропольского края ограбил аптеку, в которой работала его мать

Полицейские Кировского городского округа задержали аптечного вора. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.

В полицию с заявлением о краже денег обратился владелец одной из аптек Новопавловска

В ходе проверки на месте происшествия правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 23 летний сын сотрудницы аптеки.

Преступник похитил из сумки матери ключи от магазина лекарственных средств, пробрался в здание и украл 63 тысячи рублей из сейфа. Сейчас деньги изъяты.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.