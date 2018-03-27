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Житель Ставропольского края ограбил аптеку, в которой работала его мать
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Тулеев попросил прощения у Путина

Житель Ставропольского края ограбил аптеку, в которой работала его мать 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Полицейские Кировского городского округа задержали аптечного вора. Об этом STAV.AIF.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по СК.
В полицию с заявлением о краже денег обратился владелец одной из аптек Новопавловска.
В ходе проверки на месте происшествия правоохранители установили личность похитителя. Им оказался 23 летний сын сотрудницы аптеки.
Преступник похитил из сумки матери ключи от магазина лекарственных средств, пробрался в здание и украл 63 тысячи рублей из сейфа. Сейчас деньги изъяты.
Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
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