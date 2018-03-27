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СК проводит проверку после госпитализации москвича с огнестрелом в ЗАО
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Тулеев попросил прощения у Путина

СК проводит проверку после госпитализации москвича с огнестрелом в ЗАО 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Вечером 26 марта неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления на западе Москвы.
Как передает агентство городских новостей «Москва», инцидент произошел вечером в понедельник, 26 марта, в 1-м Очаковском переулке в районе Очаково-Матвеевское ЗАО столицы. По словам источника в правоохранительных органах, неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину и скрылись с места преступления.
Пострадавший москвич 1955 года рождения был доставлен на «скорой» в ближайшую больницу.
В настоящее время следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела, начата доследственная проверка.
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