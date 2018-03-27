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Молодой чиновник из Уфы за взятку в 1,3 млн рублей помог с асфальтом фирме
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Молодой чиновник из Уфы за взятку в 1,3 млн рублей помог с асфальтом фирме 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
В Уфе 28-летнего бывшего заместителя начальника по хозрасчетной деятельности МБУ «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района» будут судить за получение взятки за укладку асфальта на территории коммерческого предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, в прошлом году к обвиняемому обратился представитель коммерческой фирмы по вопросу асфальтирования её территории. амначальника учреждения пообещал помочь ему без оформления договора по цене ниже официальной. Взамен он потребовал 1,3 млн рублей.
Получив часть взятки, чиновник направил рабочих и технику на объект. Кроме того, он распорядился заасфальтировать территорию предприятия, принадлежащими муниципальному учреждению материалами.
От действий молодого человека «Управление по содержанию и благоустройству Орджоникидзевского района» понесло ущерб на сумму около 600 тысяч рублей.
После передачи оставшейся части взятки в 1 млн 80 тысяч рублей злоумышленника задержали.
Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.
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