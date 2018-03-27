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В селе Ермаковское бабушку подозревают в убийстве 8-месячной внучки
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В селе Ермаковское бабушку подозревают в убийстве 8-месячной внучки 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В Ермаковском районе бабушку подозревают в покушении на убийство внучки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Красноярскому краю.
12 февраля 26-летняя мать 8-месячной внучки уехала в магазин, оставив дочь на попечении 47-летней бабушки. Однако женщина, отмечая своё возвращение с вахты, злоупотребила алкоголем. В результате мать, вернувшись, обнаружила раздетого младенца на снегу рядом с крыльцом. Температура воздуха была около минус 15 градусов. К этому времени девочка обморозилась и уже могла только хрипеть. С обморожением ребенка положили в больницу.
В отношении бабушки возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».
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