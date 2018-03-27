В Красноярске бывший сотрудник полиции получил два года колонии 

В Красноярске бывший сотрудник полиции проведёт два года в колонии за покушение на мошенничество. Об этом сообщили в краевом Следственном комитете.
В ведомстве рассказали, что экс-майор полиции, бывший старший оперуполномоченный 7 отдела УЭБиПК ГУ МВД России по краю, пообещал знакомой, что в отношении неё прекратят доследственную проверку. За это он получил от неё 70 тысяч рублей.
Сразу же после получения денег преступника задержали сотрудники ФСБ. Суд назначил ему наказание — два года в исправительной колонии общего режима.