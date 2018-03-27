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Домработница из Орла украла миллион у московского пенсионера
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Домработница из Орла украла миллион у московского пенсионера 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
На западе Москвы сотрудники уголовного розыска ОМВД России Дорогомиловского района по подозрению в краже задержали 36-летнюю жительницу Орловской области.
С заявлением о краже миллиона рублей в дежурную часть полиции обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры на Кутузовском проспекте похищены денежные средства в иностранной валюте. Сумма в рулях составила около миллиона рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую 36-летнюю уроженку Орловской области. У неё была обнаружена и изъята часть похищенных денег. В пресс-службе полиции уточнили, что женщина была домработницей у потерпевшего.
В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Сообщение Домработница из Орла украла миллион у московского пенсионера появились сначала на РИА 57.
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