Домработница из Орла украла миллион у московского пенсионера

С заявлением о краже миллиона рублей в дежурную часть полиции обратился 60-летний мужчина. Он рассказал, что из его квартиры на Кутузовском проспекте похищены денежные средства в иностранной валюте. Сумма в рулях составила около миллиона рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую 36-летнюю уроженку Орловской области. У неё была обнаружена и изъята часть похищенных денег. В пресс-службе полиции уточнили, что женщина была домработницей у потерпевшего.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.