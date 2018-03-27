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Пермяк до смерти забил односельчанина в гостях у матери
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Тулеев попросил прощения у Путина
Тулеев попросил прощения у Путина

Пермяк до смерти забил односельчанина в гостях у матери 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Пойдет под суд.
В суд направлено уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Горнозаводского района, подозреваемого в избиении земляка до смерти.
Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, преступление было совершено в ночь на 4 декабря 2017 года в поселке Усть-Тырым. Молодой человек гостил у матери, где выпивал с 42-летним мужчиной. Во время застолья разгорелась ссора — обвиняемый несколько раз ударил собутыльника по голове.
Потерпевшего госпитализировали с тяжелой травмой. Спустя некоторое время он скончался.
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